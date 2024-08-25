MasterChef ELENEN KİM OLDU? 25 Ağustos 2024 Masterchef ELEME GECESİ heyecanı başladı! İşte potadaki isimler...

25 Ağustos Pazar gecesi MasterChef Türkiye'de büyük bir heyecan yaşandı. Bu akşam, yarışmacılar şeflerin belirlediği zorlu görevlerle karşı karşıya kaldı. Siyah sarımsak kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamak üzere verilen bu görev, yarışmacıların yeteneklerini ve sınırlarını test etti.