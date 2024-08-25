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MasterChef ELENEN KİM OLDU? 25 Ağustos 2024 Masterchef ELEME GECESİ heyecanı başladı! İşte potadaki isimler...

25 Ağustos Pazar gecesi MasterChef Türkiye'de büyük bir heyecan yaşandı. Bu akşam, yarışmacılar şeflerin belirlediği zorlu görevlerle karşı karşıya kaldı. Siyah sarımsak kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamak üzere verilen bu görev, yarışmacıların yeteneklerini ve sınırlarını test etti. İzleyiciler ise gecenin elenen ismini merak ediyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 19:10 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 19:15
MasterChef ELENEN KİM OLDU? 25 Ağustos 2024 Masterchef ELEME GECESİ heyecanı başladı! İşte potadaki isimler...

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25 Ağustos Pazar gecesi MasterChef Türkiye'de büyük bir heyecan yaşandı. Bu akşam, yarışmacılar şeflerin belirlediği zorlu görevlerle karşı karşıya kaldı. Siyah sarımsak kullanarak yaratıcı yemekler hazırlamak üzere verilen bu görev, yarışmacıların yeteneklerini ve sınırlarını test etti.

MasterChef Eleme Potasında Kimler Var?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı her geçen gün artıyor. 25 Ağustos Pazar akşamı itibarıyla eleme potasında bulunan isimler şöyle:

  • Ezgi
  • Alper
  • Ayşe
  • Çağlar
  • Zübeyde
  • Nevzat
  • Ümmühan

25 Ağustos MasterChef Kim Elendi?

25 Ağustos Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de büyük bir eleme heyecanı yaşanacak.

Kıyasıya mücadelenin ve yüksek gerilimin ardından, bu akşamın sonunda elenen isim açıklanacak.

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