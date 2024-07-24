Kore Dizisi hayranlarına müjde! Yaz aylarında sezon sezon izleyeceğiniz birbirinden güzel diziler listelendi...

The Glory (2022)
🔥 3. The Glory (2022)
IMDb: 8.1
Dizi, bir kadının, çocukluğunda hayatını mahveden zorbalara karşı mutlak intikam almak için yaşamasını ekranlara taşıyor.
Oyuncular: Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon
Miss Night and Day (2024)
🌜 4. Miss Night and Day (2024)
IMDb: 7.5
Dizi, 20'li ve 50'li yaşları arasında sihirli bir şekilde geçiş yapan ve iki nesil ile sert bir patron arasında kalan bir kadının savcılıkta stajyerlik yapmasını konu alıyor.
Oyuncular: Choi Jin-hyuk, Lee Jeong-eun, Jung Eun-ji
Descendants of the Sun (2016)
💖 5. Descendants of the Sun (2016)
IMDb: 8.2
Komedi ve drama türüneki dizi, bir cerrah ile özel kuvvetler subayı arasında gelişen aşk hikayesini konu alıyor.
Oyuncular: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo
Vincenzo (2021)
⚖️ 6. Vincenzo (2021)
IMDb: 8.4
Koreli-İtalyan bir mafya avukatı, anavatanına yaptığı ziyaret sırasında rakipsiz bir holdinge adaletin yanı sıra kendi ilacını da tattırır.
Oyuncular: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Taecyeon
Business Proposal (2022)
💼 7. Business Proposal (2022)
IMDb: 8.1
Arkadaşı kılığına giren Ha-ri, onu korkutup kaçırmak için bir kör randevuya gelir. Ancak onun CEO olduğu ortaya çıkıp bir teklifte bulunduğunda planlar ters gider.
Oyuncular: Ahn Hyo-seop, Kim Sejeong, Kim Min-kyu
🔍 8. My Name (2021)
🔍 8. My Name (2021)
IMDb: 7.8
Dizi, babasının ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için bir organize suç çetesine katılan ve gizli ajan olarak polise sızan bir kadının hikayesini anlatıyor.
Oyuncular: Han So-hee, Park Hee-soon, Kim Sang-ho