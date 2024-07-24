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Kore Dizisi hayranlarına müjde! Yaz aylarında sezon sezon izleyeceğiniz birbirinden güzel diziler listelendi...

Romantik komediden, tarihi dramlara ve bilim kurgudan aksiyona kadar pek çok popüler Kore dizisi var. İşte Netflix'te gözünüzü ayırmadan izleyebileceğiniz birbirinden harika Kore yapımlarını sizler için derledik.

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Giriş Tarihi 24 Temmuz 2024, 17:47 Güncelleme 24 Temmuz 2024, 17:47
Kore Dizisi hayranlarına müjde! Yaz aylarında sezon sezon izleyeceğiniz birbirinden güzel diziler listelendi...

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Netflix, geniş içerik yelpazesiyle her türden dizi severin ilgisini çekmeye devam ediyor. Romantik komediden tarihi dramlara, bilim kurgudan aksiyona kadar pek çok popüler Kore dizisi, izleyicilerin favorileri arasında yer alıyor. İşte en güzel Kore dizileri...

True Beauty (2020–2021)True Beauty (2020–2021)

🌟 1. True Beauty (2020–2021)

IMDb: 8

Çirkin görünümü nedeniyle zorbalığa ve ayrımcılığa maruz kalan liseli bir kız, kendisini muhteşem bir 'tanrıçaya' dönüştürür ve çevrimiçi eğitim videoları aracılığıyla makyaj sanatında ustalaştıktan sonra hızla şöhrete kavuşur.

Oyuncular: Moon Ga-young, Cha Eun-woo, Hwang In-Youp

All of Us Are Dead (2022 – )All of Us Are Dead (2022 – )

🧟‍♂️ 2. All of Us Are Dead (2022 – )

IMDb: 7.5

Bir lise, zombi virüsü salgınının odak noktası haline gelir. Kapana kısılmış öğrenciler dışarı çıkmak için mücadele etmeli ya da kuduz enfekte olanlardan birine dönüşmelidir.

Oyuncular: Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun

The Glory (2022)The Glory (2022)

🔥 3. The Glory (2022)

IMDb: 8.1

Dizi, bir kadının, çocukluğunda hayatını mahveden zorbalara karşı mutlak intikam almak için yaşamasını ekranlara taşıyor.

Oyuncular: Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon

Miss Night and Day (2024)Miss Night and Day (2024)

🌜 4. Miss Night and Day (2024)

IMDb: 7.5

Dizi, 20'li ve 50'li yaşları arasında sihirli bir şekilde geçiş yapan ve iki nesil ile sert bir patron arasında kalan bir kadının savcılıkta stajyerlik yapmasını konu alıyor.

Oyuncular: Choi Jin-hyuk, Lee Jeong-eun, Jung Eun-ji

Descendants of the Sun (2016)Descendants of the Sun (2016)

💖 5. Descendants of the Sun (2016)

IMDb: 8.2

Komedi ve drama türüneki dizi, bir cerrah ile özel kuvvetler subayı arasında gelişen aşk hikayesini konu alıyor.

Oyuncular: Song Joong-ki, Song Hye-kyo, Jin Goo

Vincenzo (2021)Vincenzo (2021)

⚖️ 6. Vincenzo (2021)

IMDb: 8.4

Koreli-İtalyan bir mafya avukatı, anavatanına yaptığı ziyaret sırasında rakipsiz bir holdinge adaletin yanı sıra kendi ilacını da tattırır.

Oyuncular: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Taecyeon

Business Proposal (2022) Business Proposal (2022)

💼 7. Business Proposal (2022)

IMDb: 8.1

Arkadaşı kılığına giren Ha-ri, onu korkutup kaçırmak için bir kör randevuya gelir. Ancak onun CEO olduğu ortaya çıkıp bir teklifte bulunduğunda planlar ters gider.

Oyuncular: Ahn Hyo-seop, Kim Sejeong, Kim Min-kyu

🔍 8. My Name (2021)🔍 8. My Name (2021)

🔍 8. My Name (2021)

IMDb: 7.8

Dizi, babasının ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek için bir organize suç çetesine katılan ve gizli ajan olarak polise sızan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Oyuncular: Han So-hee, Park Hee-soon, Kim Sang-ho

Alchemy of Souls (2022 - )Alchemy of Souls (2022 - )

🧙‍♂️ 9. Alchemy of Souls (2022 - )

IMDb: 8.7

Daeho adlı kurgusal bir ülkede geçen dizi, ruhların beden değiştirmesine izin veren 'ruhların simyası' olarak bilinen yasak bir büyü nedeniyle kaderlerinin üstesinden gelen genç büyücülerin aşkını ve büyümesini konu alıyor.

Oyuncular: Lee Jae-wook, Hwang Min-hyun, Yoo Joon-sang

Doctor Slump (2024)Doctor Slump (2024)

🩺 10. Doctor Slump (2024)

IMDb: 7.5

Bir zamanlar okulda rakip olan iki parlak doktor şans eseri yeniden bir araya gelir. Her biri hayatın en kötü çöküşüyle karşı karşıya kalır ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinde teselli bulurlar.

Oyuncular: Park Hyung-sik, Park Shin-hye, Yoon Park

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