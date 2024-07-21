Metin Akdülger gitti yerine o yakışıklı geldi! Sandık Kokusu'nda Karsu'nun yeni partneri ortaya çıktı! Meğer Özge Özpirinçci'nin...

Yeni sezonda Özge Özpirinçci'ye, usta oyuncular Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral eşlik edecek. Diziye yeni katılan yakışıklı oyuncu, Metin Akdülger'in ayrılması sebebiyle Karsu'nun yeni aşkını canlandıracak.
Yeni sezonda Özge Özpirinçci'ye, usta oyuncular Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral eşlik edecek. Diziye yeni katılan yakışıklı oyuncu, Metin Akdülger'in ayrılması sebebiyle Karsu'nun yeni aşkını canlandıracak.
"Sandık Kokusu"nun yeni başrol karakteri Bora'nın kim olacağı merak konusuydu. Ünlü oyuncu Engin Öztürk, bu rol için seçildi ve dizinin yeni sezonunda izleyicilerin karşısına çıkacak.
KARSU'YA YENİ AŞK
Engin Öztürk, Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu"yla anlaşma sağladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, Öztürk, Özge Özpirinçci'nin canlandırdığı Karsu karakterinin hayatına girecek olan Bora'ya hayat verecek.
Daha önce Özge Özpirinçci ile "Biz Böyleyiz" filminde rol alan Öztürk, bu projede de izleyicilere etkileyici bir performans sunacak.
Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin hikayesi yenilenerek, Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin Urfa'da çekilen sahneleriyle başlayacak.
Engin Öztürk'ün yeni sezondaki performansı ve dizinin yenilenen hikayesi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.