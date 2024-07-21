Metin Akdülger gitti yerine o yakışıklı geldi! Sandık Kokusu'nda Karsu'nun yeni partneri ortaya çıktı! Meğer Özge Özpirinçci'nin...

Daha önce Özge Özpirinçci ile "Biz Böyleyiz" filminde rol alan Öztürk, bu projede de izleyicilere etkileyici bir performans sunacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizinin hikayesi yenilenerek, Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan karakterinin Urfa'da çekilen sahneleriyle başlayacak.

Engin Öztürk'ün yeni sezondaki performansı ve dizinin yenilenen hikayesi izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.