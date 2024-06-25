SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 25 Haziran 2024 ATV | Karısı “Hastaneye gidiyorum” dedi kızıyla sır oldu!

Karpuz seçerken kaybolan Aytül ile ilgili son dakika gelişmesi! Haydar hafta sonu ailesinin yanından hangi kararla döndü? Karısı, “Hastaneye gidiyorum” dedi kızıyla sır oldu! Karısı, 7 Haziran’dan beri kayıp! Harun’un isyanı! Kocası, “sihir” yüzünden aldattığını söyledi! Sibel’in isyanı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:05 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:05
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 25 Haziran 2024 ATV | Karısı “Hastaneye gidiyorum” dedi kızıyla sır oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Karpuz seçerken kaybolan Aytül ile ilgili son dakika gelişmesi!

Haydar hafta sonu ailesinin yanından hangi kararla döndü?

Karısı, "Hastaneye gidiyorum" dedi kızıyla sır oldu!

Karısı, 7 Haziran'dan beri kayıp! Harun'un isyanı!

Kocası, "sihir" yüzünden aldattığını söyledi! Sibel'in isyanı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Türk Telekom
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru! | Fitch’ten yeni Türkiye kararı
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı
TBMM’de bir ilk! Google ’Dijital Telif Yasası’ gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı
Müge Anlı öfkeden çıldırdı: Burası Dingo’nun ahırı değil! Ercan Hallaç’ın ifadeleri herkesi şaşkına çevirdi! Pedofili iddiası kan dondurdu
EMEKLİLERE PROMOSYON ZAMMI | Temmuz’da maaşlarla birlikte bankalar da harekete geçecek! | En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
SON DAKİKA