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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 24 Haziran 2024 ATV | Karpuz seçerken kaybolan Aytül ile ilgili son dakika gelişmesi!

Karpuz seçerken kaybolan Aytül ile ilgili son dakika gelişmesi! Haydar hafta sonu ailesinin yanından hangi kararla döndü? Karısı, “Hastaneye gidiyorum” dedi kızıyla sır oldu! Karısı, 7 Haziran’dan beri kayıp! Harun’un isyanı! Kocası, “sihir” yüzünden aldattığını söyledi! Sibel’in isyanı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:10 Güncelleme 24 Haziran 2024, 16:10
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 24 Haziran 2024 ATV | Karpuz seçerken kaybolan Aytül ile ilgili son dakika gelişmesi!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Karpuz seçerken kaybolan Aytül ile ilgili son dakika gelişmesi!

Haydar hafta sonu ailesinin yanından hangi kararla döndü?

Karısı, "Hastaneye gidiyorum" dedi kızıyla sır oldu!

Karısı, 7 Haziran'dan beri kayıp! Harun'un isyanı!

Kocası, "sihir" yüzünden aldattığını söyledi! Sibel'in isyanı!

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