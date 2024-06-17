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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 17 Haziran 2024 ATV | 45 yaşındaki İdris 29 yaşındaki kızını kaçırdı! Nerede saklanıyorlar?

"Boşanacağız" dediler bayram yemeği yediler! İlayda ve Haydar’ın şok kararı! Hafta sonu neler yaşandı? 45 yaşındaki İdris 29 yaşındaki kızını kaçırdı! Nerede saklanıyorlar? Sosyal medyadan tanıştı dolandırıcı çıktı! Abdullah’ın feryadı! “Boşanmaktan başka çarem kalmadı!” Cansu’nun feryadı! “Narsist kocam çocuğumu kaçırdı!” Hilal’in isyanı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:21 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:21
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 17 Haziran 2024 ATV | 45 yaşındaki İdris 29 yaşındaki kızını kaçırdı! Nerede saklanıyorlar?

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

"Boşanacağız" dediler bayram yemeği yediler! İlayda ve Haydar'ın şok kararı! Hafta sonu neler yaşandı?

45 yaşındaki İdris 29 yaşındaki kızını kaçırdı! Nerede saklanıyorlar?

Sosyal medyadan tanıştı dolandırıcı çıktı! Abdullah'ın feryadı!

"Boşanmaktan başka çarem kalmadı!" Cansu'nun feryadı!

"Narsist kocam çocuğumu kaçırdı!" Hilal'in isyanı!

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