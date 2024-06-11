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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 11 Haziran 2024 ATV | Ailesini aramaya geldi 24 yıllık sırla yüzleşti! Ayşe’ye büyük sürpriz!

14 aylık bebek ile ilgili tüyler ürpertici iddia! Ailesini aramaya geldi 24 yıllık sırla yüzleşti! Ayşe’ye büyük sürpriz! "Caner kızımı rehin tutuyor! hayatından endişeliyim!" Muzaffer "Sadiye benim olacak" dedi! Hafta sonu şok gelişme! Mine’den şok hamle! "Kocama geri dönüyorum!" “İşkenceci kocamdan beni kurtarın!” İlayda’nın feryadı! Karısı Gülizar, önce Engin’e sonra akrabası Ekrem’e kaçtı! Muhammet’in isyanı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 16:27 Güncelleme 11 Haziran 2024, 16:27
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 11 Haziran 2024 ATV | Ailesini aramaya geldi 24 yıllık sırla yüzleşti! Ayşe’ye büyük sürpriz!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

14 aylık bebek ile ilgili tüyler ürpertici iddia!

Ailesini aramaya geldi 24 yıllık sırla yüzleşti! Ayşe'ye büyük sürpriz!

"Caner kızımı rehin tutuyor! hayatından endişeliyim!"

Muzaffer "Sadiye benim olacak" dedi! Hafta sonu şok gelişme!

"İşkenceci kocamdan beni kurtarın!" İlayda'nın feryadı!

Karısı Gülizar, önce Engin'e sonra akrabası Ekrem'e kaçtı! Muhammet'in isyanı!

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