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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 6 Haziran 2024 ATV | 43 yaşındaki karısı, 21 yaşındaki Serkan’ı kaçırdı! Yüzleşme devam edecek!

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 16:11 Güncelleme 06 Haziran 2024, 16:14
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 6 Haziran 2024 ATV | 43 yaşındaki karısı, 21 yaşındaki Serkan’ı kaçırdı! Yüzleşme devam edecek!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

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Eyüp ve Şükriye boşanmaya gitti! Adliyede neler yaşandı?

Önce kocasından sonra annesinden kaçtı! Songül'ün feryadı!

Kocasının en yakın arkadaşına kaçan Mine stüdyoda!

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