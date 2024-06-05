Survivor finali ne zaman, nerede yapılacak 2024? Survivor All Star’da kim şampiyon olacak? Finale kalan isimler hangileri?

Survivor 2024, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Büyük finalin yaklaşmasıyla birlikte heyecan doruk noktasına ulaşırken, son yediye kalan yarışmacılar da belli oldu. Yunus Emre, Nefise, Merve, Seda, Ogeday, Batuhan ve Atakan, unutulmaz maceralarına devam ediyor.