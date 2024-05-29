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Yalı Çapkını 72. bölüm fragmanı: Çarşı pazar karışıyor! Defterleri tek tek dürülecek

Yalı Çapkını'nın son bölümü izleyicileri şaşkına çevirdi. Şehmuz ve Mezide'nin kurguladığı tuzağın kurbanı olan Orhan'ın akıbeti izleyicileri derin bir meraka sürükledi. Ferit babası Orhan'ı kurtarmak için elinden geleni yaparken Seyran ve Suna'nın gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu. Bölümün ardından 72. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte dizide yaşanacaklar!

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:27 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:27
Yalı Çapkını 72. bölüm fragmanı: Çarşı pazar karışıyor! Defterleri tek tek dürülecek

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Yalı Çapkını"nın gelecek bölümünde Orhan'ın kaderi ve Halis Korhan ile Şehmuz arasındaki mücadele daha da alevlenecek. Suna'nın sağlık durumuyla ilgili gerçekleri öğrenmesi, diziye yeni bir dram katarken, gözler 72. bölüm fragmanına çevrildi.

İFAKAT YENİDEN YALIDA

Olaylar silsilesi içinde İfakat yalıya dönüş yapıyor. Halis Ağa'nın, Mezide'nin planlarını açığa çıkarmasıyla İfakat'a sağlanan koruma, dizinin gidişatında yeni bir döneme işaret ediyor.

ESME'YE AİLE DESTEĞİ

Seyran ve Suna anneleri Esme'ye yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi için destek olurken Pelin Zerrin'in sağlık durumu hakkında endişe verici haberler getiriyor.

HALİS KORHAN'DAN ORHAN'A DUYGUSAL TEPKİ

Halis Korhan ve Orhan arasındaki gerginlik, Orhan'ın babasını korumak için yaptığı fedakarlıkla yeni bir boyut kazanıyor. Orhan'ın "Fark ettin mi, ben seni kurtardım baba..." sözleri dizideki babalık temasını güçlü bir şekilde vurguluyor.

ORHAN'IN AKIBETİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Tuzağa düşürülen Orhan'ın vurulduğu an ve ardından yere yığılışı, dizinin 72. bölümü için merak uyandıran bir final yarattı. Orhan'ın hayatta kalıp kalmadığı, izleyicileri şüphe ve umut arasında bir bekleyişe sürükledi.

ÖNÜMÜZDEKİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını'nın gelecek bölümünde Orhan'ın kaderi ve Halis Korhan ile Şehmuz arasındaki mücadele daha da alevlenecek. İzleyiciler bu büyük çatışmanın sonucunu ve karakterlerin nasıl bir yol izleyeceğini büyük bir merakla bekliyor.

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