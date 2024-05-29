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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 29 Mayıs 2024 ATV | Eyüp’ün isyanı! Karısı Şükriye, çocuklarını alıp evli akrabasına kaçtı!

Muhammed, Huriye’yi mi yoksa 500 bin TL’yi mi seviyor? Naile Teyze’nin paraları nerede? Altınlarla kandırdıkları 14 yaşındaki Hasret’i kaçırdılar! Büyük gelişme! Karım “çocuğumuzu öldüreceğim” dedi! Mustafa’nın isyanı! Ümmü Gülsüm’ün kaybında şok gelişme! O isimden bomba itiraflar! Çocuklarını annesine bıraktı kayıplara karıştı! Güldeniz’in feryadı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 16:21 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 16:56
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 29 Mayıs 2024 ATV | Eyüp’ün isyanı! Karısı Şükriye, çocuklarını alıp evli akrabasına kaçtı!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Muhammed, Huriye'yi mi yoksa 500 bin TL'yi mi seviyor? Naile Teyze'nin paraları nerede?

Altınlarla kandırdıkları 14 yaşındaki Hasret'i kaçırdılar! Büyük gelişme!

Karım "çocuğumuzu öldüreceğim" dedi! Mustafa'nın isyanı!

Çocuklarını annesine bıraktı kayıplara karıştı! Güldeniz'in feryadı!

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