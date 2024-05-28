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Gönül Dağı'nda ayrılık kol geziyor! Dilek, Zahide, Muammer derken şimdi de...

Gönül Dağı'nda dramatik anlar yaşanıyor. Sezon boyunca yaşanan üç ayrılık gelişmesi izleyicilerin yüreklerine dokunmuştu. Ancak son haftalarda sosyal medyada yayılan dedikodular dizinin kilit karakterlerinden birinin ayrılacağına dair iddialarla dolup taştı. Geçen sezon sonu ve bu sezon başı yaşanan ayrılıklar izleyicileri adeta duygusal bir iniş çıkışın içine sürüklemişti. Şimdi bir ayrılık daha yaşanacağı iddia edildi.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:20 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 10:20
Gönül Dağı’nda ayrılık kol geziyor! Dilek, Zahide, Muammer derken şimdi de...

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Gönül Dağı'ndaki son gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Diziye damga vuran karakterlerden Elif'in son bölümlerde bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalması izleyicileri derinden etkiledi. Elif karakterine hayat veren başarılı oyuncu Zümre Meğreli'nin performansı bu zorlu süreçte takdir topluyor.

SÜRPRİZ İDDİA

Sosyal medyada dolaşan sürpriz ayrılık iddiaları izleyicilerin merakını zirveye taşıdı. Gönül Dağı'nın gelecek bölümleri için nelerin beklediği ise büyük bir merak konusu olarak gündemde.

Bilindiği üzere son bölümlerde Elif'in bebeğini kaybetme ihtimali belirdi. Gönül Dağı dizisinde Elif karakterini canlandıran Zümre Meğreli'nin diziden ayrılacağı iddia ediliyor.

Son günlerde Zümre Meğreli'nin diziden ayrılacağına dair söylentiler gündemi meşgul etmeye başladı. Sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde yer alan haberler, dizi takipçileri arasında endişe yarattı.

ACILAR BİTMEK BİLMİYOR

Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrendiler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya geldi. Amcaoğulları hackerı bulabilecekler mi?

Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı. Başka bir yol bulabilmek için çabaladı. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırdı. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıktılar. Yolculuk sırasında onları neler bekliyordu?

Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başladılar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat etti. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktı?

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