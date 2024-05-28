Gönül Dağı’nda ayrılık kol geziyor! Dilek, Zahide, Muammer derken şimdi de...

Son günlerde Zümre Meğreli'nin diziden ayrılacağına dair söylentiler gündemi meşgul etmeye başladı. Sosyal medyada ve bazı magazin sitelerinde yer alan haberler, dizi takipçileri arasında endişe yarattı.

ACILAR BİTMEK BİLMİYOR Amca oğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrendiler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya geldi. Amcaoğulları hackerı bulabilecekler mi?

Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı. Başka bir yol bulabilmek için çabaladı. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırdı. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıktılar. Yolculuk sırasında onları neler bekliyordu?

Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başladılar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat etti. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktı?