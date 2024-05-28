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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 28 Mayıs 2024 ATV | Nazım, o evde Ümmü Gülsüm'e ne yaptı? Ümmü Gülsüm canlı yayında!

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:17 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:19
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 28 Mayıs 2024 ATV | Nazım, o evde Ümmü Gülsüm’e ne yaptı? Ümmü Gülsüm canlı yayında!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Muhammed, Huriye'yi mi yoksa 500 bin TL'yi mi seviyor? Naile Teyze'nin paraları nerede?

Altınlarla kandırdıkları 14 yaşındaki Hasret'i kaçırdılar! Büyük gelişme!

Karım "çocuğumuzu öldüreceğim" dedi! Mustafa'nın isyanı!

Çocuklarını annesine bıraktı kayıplara karıştı! Güldeniz'in feryadı!

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