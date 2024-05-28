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Başrol kaybı seti karıştırdı! Kızılcık Şerbeti'nde 4 oyuncuya veda; Rüzgar, Sönmez derken şimdi de...

Kızılcık Şerbeti'nde sezon finaline sayılı günler kaldı. Son bölümlerde büyük bir kaos bekleniyor. Son iki haftada, Ünal konağında yaşanan olaylar izleyicileri şoke edecek. Karakterler arasındaki gizemli ilişkilerin perde arkası yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak ve büyük sırların ortaya dökülmesiyle ailede dalgalanmalar yaşanacak.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 14:36 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 14:36
Başrol kaybı seti karıştırdı! Kızılcık Şerbeti’nde 4 oyuncuya veda; Rüzgar, Sönmez derken şimdi de...

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Sezon finaline sadece iki bölüm kala, Ünal konağında büyük bir olay patlak verecek. Abdullah Ünal'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem'in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin perdesi aralanacak.

Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan dizi, 66. final bölümünde tansiyonu zirveye çıkaracak.

Sezonun kapanış sahnesinde, Ünal ailesinde sarsıcı ve kan donduran bir olay yaşanacak.

Bütün sırlar açığa çıkarken, ayrılıklar da kaçınılmaz olacak. Hangi karakterlerin diziye veda edeceği bu hafta sonu netleşecek.

İlk kesin ayrılan isim ise Rüzgâr karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı oldu.

4 OYUNCU DİZİDEN AYRILACAK...

Kulislerde dolaşan bilgilere göre, yeni gelişmeler olmazsa 4 oyuncunun daha diziden ayrılması bekleniyor.

Sönmez Arslan karakterini canlandıran usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın, gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

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