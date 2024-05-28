Sezon finaline sadece iki bölüm kala, Ünal konağında büyük bir olay patlak verecek. Abdullah Ünal'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) kardeşi Ömer (Barış Kılıç) ile evin yeni gelini Görkem'in (Özge Özacar) geçmişte yaşadığı ilişkinin perdesi aralanacak.