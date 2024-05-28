28 Mayıs Survivor All Star’da KİM ELENDİ? Özgür, Seda, Batuhan, Ogeday... Acun Ilıcalı elenen yarışmacıyı açıkladı mı?

Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.
Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.
"Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor All Star 2024'de elenen, adaya veda eden yarışmacı kim oldu?" sorularının yanıtını arıyor.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor'da ilk eleme adayı olan isim ÖZGÜR oldu.
İkinci eleme adayı SEDA oldu.
Üçüncü eleme adayı BATUHAN oldu.
Dördüncü eleme adayı OGEDAY oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da 28 Mayıs akşamı elenen yarışmacı henüz belli olmadı.
Eleme düellosundan çıkacak isim bekleniyor. Yarışmada son elenen isim Damla Can olmuştu.