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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 21 Mayıs 2024 ATV | Kızı çetenin elinde mi? 6 aylık evli Sabriye Nur 4 gündür alıkonuluyor!

Seda, gencecik yaşta canına kıyan ablasının sahipsiz mezarına ilk kez gitti! “Kızımı damadım öldürdü” dedi! Ferdi, kayınvalidesini suçladı! Gülsüm ile ilgili şok gelişme! Kocası, kapıları üzerine kilitledi! 12 yıl hapis hayatı yaşadı! Emine’nin feryadı! Karım, çocuğumuzu "öldüreceğim" dedi! Mustafa’nın isyanı! “Karımın sevgilisine kaçtığını ilk sevgilisinden öğrendim” diyen Harun'un feryadı! Karısı Duygu’yu bıraktı masöz Duygu’ya kaçtı! Kaçak koca canlı yayında! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 16:31 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 16:31
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 21 Mayıs 2024 ATV | Kızı çetenin elinde mi? 6 aylık evli Sabriye Nur 4 gündür alıkonuluyor!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Seda, gencecik yaşta canına kıyan ablasının sahipsiz mezarına ilk kez gitti!

"Kızımı damadım öldürdü" dedi! Ferdi, kayınvalidesini suçladı! Gülsüm ile ilgili şok gelişme!

Kocası, kapıları üzerine kilitledi! 12 yıl hapis hayatı yaşadı! Emine'nin feryadı!

Karım, çocuğumuzu "öldüreceğim" dedi! Mustafa'nın isyanı!

Karısı Duygu'yu bıraktı masöz Duygu'ya kaçtı! Kaçak koca canlı yayında!

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