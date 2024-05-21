20 yıl sonra ilk; GORA 4 GORA ne zaman yayınlanacak? GORA 4 GORA filmi nerede yayınlanacak, konusu ne? 2024 oyuncu kadrosu!

GORA 4 GORA Filminin Konusu Ne? GORA serisinin ilk filmi olan G.O.R.A'da, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Arif karakteri uzaylılar tarafından kaçırılıyordu. Bu macera, 2008 yılında yayımlanan A.R.O.G ile devam etti ve Arif bu kez Yontma Taş Devri'ne gitti. Serinin son filmi Arif V 216'da ise Arif, robot arkadaşı 216 ile birlikte yeni maceralara atıldı.

GORA 4 GORA filminin de önceki filmlerle bağlantılı olacağı tahmin edilse de, Cem Yılmaz henüz filmin konusu ve oyuncuları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu belirsizlik, serinin hayranlarını daha da meraklandırıyor ve yeni filmle ilgili beklentileri artırıyor.

Cem Yılmaz'ın mizahi ve yaratıcı anlatımıyla GORA 4 GORA'nın da büyük ilgi göreceği ve serinin diğer filmleri gibi başarılı olacağı şüphesiz. İzleyiciler, yeni maceraları görmek için sabırsızlıkla bekliyor.