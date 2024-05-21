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20 yıl sonra ilk; GORA 4 GORA ne zaman yayınlanacak? GORA 4 GORA filmi nerede yayınlanacak, konusu ne? 2024 oyuncu kadrosu!

İzleyiciler, merakla bekledikleri GORA serisinin yeni filmi GORA 4 GORA'nın ne zaman ve nerede yayınlanacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da, Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında "20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadesini kullanması, filmin 2024 yılında izleyicilerle buluşacağını düşündürüyor.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 13:36 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 13:37
20 yıl sonra ilk; GORA 4 GORA ne zaman yayınlanacak? GORA 4 GORA filmi nerede yayınlanacak, konusu ne? 2024 oyuncu kadrosu!

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G.O.R.A filminin izleyicisiyle buluşmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. 2004 yılında beyaz perdede iz bırakan yapımın ardından, Cem Yılmaz tarafından "GORA 4 GORA" isimli yeni bir film duyuruldu. Bu haber, sinema tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni filmin detayları merakla beklenmeye başlandı.

GORA 4 GORA Ne Zaman Yayınlanacak?

GORA serisinin merakla beklenen yeni filmi GORA 4 GORA'nın yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Cem Yılmaz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda "20 yıl sonra gelen lezzet!" notunu eklemesi, filmin 2024 yılında izleyicilerle buluşacağına işaret ediyor.

GORA 4 GORA Nerede Yayınlanacak?

GORA 4 GORA filmi, popüler dijital platform Netflix üzerinden izleyicilere sunulacak.

GORA 4 GORA Filminin Konusu Ne?

GORA serisinin ilk filmi olan G.O.R.A'da, Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Arif karakteri uzaylılar tarafından kaçırılıyordu. Bu macera, 2008 yılında yayımlanan A.R.O.G ile devam etti ve Arif bu kez Yontma Taş Devri'ne gitti. Serinin son filmi Arif V 216'da ise Arif, robot arkadaşı 216 ile birlikte yeni maceralara atıldı.

GORA 4 GORA filminin de önceki filmlerle bağlantılı olacağı tahmin edilse de, Cem Yılmaz henüz filmin konusu ve oyuncuları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu belirsizlik, serinin hayranlarını daha da meraklandırıyor ve yeni filmle ilgili beklentileri artırıyor.

Cem Yılmaz'ın mizahi ve yaratıcı anlatımıyla GORA 4 GORA'nın da büyük ilgi göreceği ve serinin diğer filmleri gibi başarılı olacağı şüphesiz. İzleyiciler, yeni maceraları görmek için sabırsızlıkla bekliyor.

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