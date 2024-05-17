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Bahar'ın çığlıkları bir ölümle duyuldu! Bahar 13. bölüm 1. fragman: Timur'un acı sonu...

Bahar'ın 13. bölüm fragmanı, dizinin önceki bölümünde yaşananlarla dolu heyecanıyla bekleniyor. Son bölümde yaşananlar, yeni bölümün ne gibi sürprizlerle dolu olacağı konusunda izleyicileri şimdiden merakta bıraktı. Son bölümde balıkları ölen Bahar'ın, Timur'a olan öfkesini kusması ve sinir krizi geçirmesi izleyicileri etkilemişti. Bahar'ın yaşadığı bu büyük öfke ve hayal kırıklığı, ilişkilerde nasıl bir dönüşüm yaratacak merak konusu. Peki, Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte konuya dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 14:35 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 14:36
Bahar’ın çığlıkları bir ölümle duyuldu! Bahar 13. bölüm 1. fragman: Timur’un acı sonu...

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Bahar'ın 13. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Önceki bölümde yaşananlarla dolu dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden tartışma konusu.

Rengin'in Sırrı Ortaya Çıkıyor: Bahar'ın Tepkisi Ne Olacak?

Son bölümde Rengin'in, Parla'nın Timur'un kızı olduğunu Bahar'a söyleme kararı izleyicileri şaşırtmıştı.

Bahar'ın bu sürpriz habere nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu.

Gelişmelerle Dolu Bir Hikaye: Bahar'ın 12. Bölümünde Neler Yaşandı?

Önceki bölümde Bahar, Timur'la yollarını ayırmaya kararlıydı ancak işler beklediği kadar kolay olmamıştı. Nevra'nın başına gelen olay, Timur ve Bahar'ı tekrar karşı karşıya getirmişti.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Umay ve Aziz Uras'ın yaşadığı zorluklar, Bahar'ın önünde önemli bir kararın eşiğinde olması ve diğer karakterlerin yaşadığı sürpriz gelişmeler, yeni bölümün heyecanını arttırıyor.

21 Mayıs Salı Akşamı Ekranlarda

Bahar'ın 13. bölümü, 21 Mayıs Salı akşamı saat 20:00'de izleyicilerle buluşacak.

Fragman henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında detayları buradan takip edebilirsiniz.

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