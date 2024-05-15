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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 15 Mayıs 2024 ATV | 3 yaşındayken yurdun önüne bırakıldı! Seda, biyolojik annesini arıyor!

Eve düşen yıldırım Buse anlattı! Herkes şoke oldu! Hafta sonu bomba gelişme ne? Gökhan boşanmayı kabul etti mi? Şok karar! Esra Erol'dan Döndü'ye büyük sürpriz! Adliyeden herkesi şaşırtacak sürpriz gelişme! Kaynana şimdi ne yapacak? 15 yaşındaki kızını, Caner’den korktuğu için gelin verdi! Anne Şükran ile ilgili şok gerçek ne? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:13 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:13
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 15 Mayıs 2024 ATV | 3 yaşındayken yurdun önüne bırakıldı! Seda, biyolojik annesini arıyor!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Eve düşen yıldırım Buse anlattı herkes şoke oldu! Hafta sonu bomba gelişme ne?

Gökhan boşanmayı kabul etti mi? Şok karar! Esra Erol'dan Döndü'ye büyük sürpriz!

Adliyeden herkesi şaşırtacak sürpriz gelişme! Kaynana şimdi ne yapacak?

15 yaşındaki kızını, Caner'den korktuğu için gelin verdi! Anne Şükran ile ilgili şok gerçek ne?

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