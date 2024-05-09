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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 9 Mayıs 2024 ATV | Kocası 500 bin lira ve 9 bileziğini alıp eski karısına döndü!

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 16:26 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 16:26
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 9 Mayıs 2024 ATV | Kocası 500 bin lira ve 9 bileziğini alıp eski karısına döndü!

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Ceren ve İrem, mini bebeği Sibel ve Simge'ye verecek mi?

3 harflilerle kafayı bozan karım 2 çocuğumla kayıplara karıştı!

Baldızı 30 yıllık yuvasını yıktı! Karısı o uyurken evden kaçtı!

Yayından sonra neler yaşandı? Karı kocanın son kararı ne?

Neslihan'ın 17 yıllık anne hasreti bitecek mi? Annesinin evinden canlı yayın!

Okuyacaktı, hemşire olacaktı! 16 yaşındaki kızını Arif kaçırdı!

İsa'nın kayıp karısıyla ilgili büyük şüphe! Kübra öldürüldü mü?

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