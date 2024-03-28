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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 28 MART 2024 ATV | Emine inkar ediyor! Merve itiraf ediyor! Büyük yüzleşme...

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... Ayşe, boşanma karşılığında neyi kabul etti? İnanamayacaksınız! Bu evlilik kaynana yüzünden mi bitiyor? Kocası Erdal stüdyoda olacak! Esra Erol, Cüneyt’in hiç görmediği annesini buldu! Annesi gelecek mi? 7 aylık hamile kızı evden kaçtı! gurbet nerede? “2 kızım evlilik vaadiyle erkekleri kandırıyor!” Bir babanın feryadı! Kocası kilidi değiştirdi evi başka kadına kiraladı! Elif’in şok hikayesi! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 16:23 Güncelleme 28 Mart 2024, 16:24
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 28 MART 2024 ATV | Emine inkar ediyor! Merve itiraf ediyor! Büyük yüzleşme...

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Ayşe, boşanma karşılığında neyi kabul etti? İnanamayacaksınız!

Bu evlilik kaynana yüzünden mi bitiyor? Kocası Erdal stüdyoda olacak!

Esra Erol, Cüneyt'in hiç görmediği annesini buldu! Annesi gelecek mi?

7 aylık hamile kızı evden kaçtı! Gurbet nerede?

"2 kızım evlilik vaadiyle erkekleri kandırıyor!" Bir babanın feryadı!

Kocası kilidi değiştirdi evi başka kadına kiraladı! Elif'in şok hikayesi!

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