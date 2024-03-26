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İzleyiciler, dizinin 89. bölümünde neler olacağını merakla bekliyor. Tuğçe'nin yaşadığı dramın ardından, adaletin nasıl sağlanacağı ve suçluların cezasını nasıl alacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Eren'in intikam ateşiyle yanıp tutuştuğu bu bölümde, heyecan ve gizem dolu anlar birbirini kovaladı. Tuğçe'nin başına gelenlerin ardından yaşanan gelişmeler, izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Eren, bulduğu ipuçlarıyla adım adım intikam planını şekillendirirken, yaşananlar apartmanda büyük bir gerilime neden oldu.