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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 21 MART 2024 ATV | Annesi Cüneyt’i 6 aylıkken kundakta bırakıp gitti! 50 yıllık anne hasreti dinecek mi?

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... Ablaları, Hülya’yı eve dönmeye ikna edebilecek mi? Hülya’nın son kararı ne olacak? Hüseyin mi, Emine mi haklı? bu evlilik hata mıydı? Yüzleşme devam edecek! 250 bin lira ve 3 çocukla kime, nereye kaçtı? Ceylan stüdyoda olacak! Medet, kızımı, “Evleneceğiz” diye kandırdı! Özlem nerede? Annesi, Cüneyt’i 6 aylıkken kundakta bırakıp gitti! 50 yıllık anne hasreti dinecek mi? Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 16:31 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:32
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 21 MART 2024 ATV | Annesi Cüneyt’i 6 aylıkken kundakta bırakıp gitti! 50 yıllık anne hasreti dinecek mi?

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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Ablaları, Hülya'yı eve dönmeye ikna edebilecek mi? Hülya'nın son kararı ne olacak?

Hüseyin mi, Emine mi haklı? bu evlilik hata mıydı? Yüzleşme devam edecek!

250 bin lira ve 3 çocukla kime, nereye kaçtı? Ceylan stüdyoda olacak!

Medet, kızımı "Evleneceğiz" diye kandırdı! Özlem nerede?

Annesi, Cüneyt'i 6 aylıkken kundakta bırakıp gitti! 50 yıllık anne hasreti dinecek mi?

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