Gaddar 10. bölüm fragmanı geldi! Dağhan ve Aydan kurtulacak mı? " Ben sensiz yaşayamam..."

GADDAR 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GADDAR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Leylâ, gözlerinin önünde Dağhan'ın adamları öldürmesi üzerine ondan korkmaya ve güvendiği bu adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar. Bulduğu ilk fırsatta Dağhan'ın elinden kurtulur. Bilgisayarı bulmadan bu işten kurtulamayacağını anlayınca babasının güvendiği bir dostundan bilgi almaya gider. Yardım için çaldığı o kapı da başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leylâ'yı bulabilmek için uğraşır.