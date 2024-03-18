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Gaddar 10. bölüm fragmanı geldi! Dağhan ve Aydan kurtulacak mı? " Ben sensiz yaşayamam..."

Gaddar dizisi 10. bölüm frgmanı yayımlandı! 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak olan yeni bölüm, birbirinden heyecan dolu sahnelerle dolu olacak. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın başrolleri paylaştığı dizinin yeni fragmanını sizler için derledik. İşte Gaddar 10. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 18:18 Güncelleme 18 Mart 2024, 18:31
Gaddar 10. bölüm fragmanı geldi! Dağhan ve Aydan kurtulacak mı? Ben sensiz yaşayamam...

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Gaddar dizisinin 10. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı! 22 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek olan yeni bölüm, izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak.

GADDAR 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GADDAR 9. BÖLÜM ÖZETİ

Leylâ, gözlerinin önünde Dağhan'ın adamları öldürmesi üzerine ondan korkmaya ve güvendiği bu adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar. Bulduğu ilk fırsatta Dağhan'ın elinden kurtulur. Bilgisayarı bulmadan bu işten kurtulamayacağını anlayınca babasının güvendiği bir dostundan bilgi almaya gider. Yardım için çaldığı o kapı da başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leylâ'yı bulabilmek için uğraşır.

Enver'in tutuklanmasıyla evde olaylar giderek büyür. İnsanlara rezil olmak bir yana Davut kızının hayatından şüphe duyduğu için artık evlilik işinden tamamen vazgeçer ve Yağmur'u da buna ikna etmeye çalışır. Bu mevzu Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğinin de harlanmasına neden olur. Enver hapse düşmekten kurtulmak için babasına karşı son kozunu kullanır.

Oya ve Ekber arasında düğünde kurulan yakınlık artarak devam eder. Bu yakınlık Enver'in dikkatini çekince Aydan'dan babasının açığını bulabilmek amacıyla yardım ister.

Dağhan ve Enver güçlerini birleştirip Ekber Baltacı'yı öldürebilmek için plan yapmaya başlarlar. Gürkan elindeki kanıtlarla Dağhan'a dair bir iz bulmak için Leylâ'nın peşine düşer. Onun da vasıtasıyla babasının ölümünü araştırmaya başlar.

Gaddar 10. bölüm fragmanı yayınlandı

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