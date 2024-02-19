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Gibi 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Gibi yeni sezon fragmanı yayınlandı! "Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış..."

Exxen platformunda yayınlanan popüler dizi "Gibi"nin beşinci sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle 1 Ocak 2021'de ekranlara gelmiş ve hızla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. İşte Gibi dizisinin 5. sezonu hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 21:53 Güncelleme 19 Şubat 2024, 21:53
Gibi 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Gibi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış...

Exxen platformu, "Gibi" dizisinin beklenen beşinci sezonunun fragmanını yayınlayarak hayranları heyecanlandırdı. Peki, Gibi yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

"GİDENİN GİDİŞİYLE KALANIN DURUŞU BAĞDAŞMAZMIŞ"

Dizi, ilk sezonun ardından verilen 4 sezon sözüne rağmen, artan popülerlikle birlikte yeni sezonlarına devam kararı almıştı. Yayıncı platform, yeni sezonun tanıtımında "Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap." slogunu kullanarak merak uyandırdı.

GİBİ DİZİSİ 5. SEZEON OYUNCULAR

Dizinin başrolünde yer alan Feyyaz Yiğit'in hem senaristliğini üstlendiği hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Gibi'de, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy karakterlerinin yaşadığı komik olaylar izleyiciyi eğlendirmeye devam edecek. Kemik kadroda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer alacağı yeni sezonla ilgili diğer oyuncular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Gibi'nin 5. sezonunun çıkış tarihi ise henüz netleşmemiş olup, fragmanda "yakında" ifadesi kullanılarak izleyicilere meraklarını sürdürmeleri söylendi. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı konusundaki beklentiler, fragmanın yayınlanmasıyla birlikte daha da arttı.

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