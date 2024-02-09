Yalı Çapkını 57. bölüm izle! Star TV yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölümü! Seyran’ın yeni aşkı...

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır. Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.