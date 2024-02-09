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Yalı Çapkını 57. bölüm canlı izle! Star TV canlı yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölümü! Seyran'ın yeni aşkı...

Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını", 9 Şubat 2024 Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini paylaştığı dizi, bu hafta da merak uyandıran olaylarla dolu. İşte Yalı Çapkını 57. bölüm...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 20:43 Güncelleme 09 Şubat 2024, 20:43
Yalı Çapkını 57. bölüm canlı izle! Star TV canlı yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölümü! Seyran’ın yeni aşkı...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un etkileyici performanslarıyla dikkat çektiği "Yalı Çapkını", her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

YALI ÇAPKINI 57.BÖLÜM İZLE

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği OGM Pictures imzalı Star TV dizisi Yalı Çapkını dizisi, 57. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Diziyi https://www.startv.com.tr/canli-yayin adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır. Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.

Özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girer. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Çocuğunun kendisinden olabileceğini düşünen Serter meseleyi Halis Ağa'yı açarken, bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır.

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