MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE - 8 Şubat 2023 ATV | Gökhan Tombak’a ne oldu?

Atv gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. 16.sezonuyla ekranlara geri dönen Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümüne yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.