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Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir? Düğüm oyuncu kadrosu! Bergüzar Korel'in yeni dizisi...

Amazon Prime platformunun ilk yerli yapımı olan "Düğüm" dizisi, Bergüzar Korel'in başrolünde olduğu polisiye temalı bir yapım olarak büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bergüzar Korel’in başrolde yer aldığı "Düğüm" dizisinin yayın tarihi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte Düğüm dizisi konusu ve oyuncuları...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 20:48 Güncelleme 25 Ocak 2024, 20:48
Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir? Düğüm oyuncu kadrosu! Bergüzar Korel’in yeni dizisi...

"Düğüm" dizisinin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizi severlerin heyecanla beklediği bu yapımın yakın bir zamanda izleyicilerle buluşması bekleniyor. İşte Düğüm dizisi konusu...

DÜĞÜM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bergüzar Korel
Caner Cindoruk
Serkan Altunorak
Itır Esen
Kaan Miraç Sezen
Erkan Bektaş

DÜĞÜM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Düğüm, 23 Şubat'ta ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

DÜĞÜM DİZİSİNİN KONUSU

Düğüm başarılı bir haberci olan Neslihan Turhan'ın hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Dürüst kişiliğiyle tanınan Neslihan, "Tek Gerçek" programıyla kariyerinde zirveye ulaşırken, oğlu Can'ın arkadaşı Leyla'nın öldürülmesiyle hayatı alt üst olur. Neslihan, ya oğlunu koruyacak ya da gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Adalet ve dürüstlük temelli dünyası sarsılan Neslihan, oğlunu hapishaneye göndermek pahasına Leyla'nın katilini bulmaya çalışır.

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