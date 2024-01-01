Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 All Star yarışmacısı Gizem evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? soruları, Survivor 2024 All Star'ın başlamasıyla birlikte sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları hakkında bilgiler...

SURVİVOR GİZEM MEMİŞ KİMDİR? Survivor Gizem Memiç, 16 Mayıs 1990 doğumlu. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Gizem Memiç 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçidi. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan alan Memiş, Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.