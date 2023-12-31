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YILDIZLAR BANA UZAK 1. bölüm İZLE: ATV Yıldızlar Bana Uzak dizisi tekrar bölüm full, HD, kesintisiz, tamamı izle!

ATV'nin merakla beklenen dizisi Yıldızlar Bana Uzak ilk bölümüyle yayınlandı. O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İşte ATV Yıldızlar Bana Uzak dizisi 1. bölüm full, HD, kesintisiz, tamamı tekrar izleme ekranı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 00:51 Güncelleme 01 Ocak 2024, 00:57
YILDIZLAR BANA UZAK 1. bölüm İZLE: ATV Yıldızlar Bana Uzak dizisi tekrar bölüm full, HD, kesintisiz, tamamı izle!

Yıldızlar Bana Uzak dizisi ilk bölümü tekrar izleme linki ile haberimizde! ATV'de artık her Pazar yeni bölümleriyle yayınlanacak Yıldızlar Bana Uzak dizisi sırlarla dolu aşk ve entrika dolu hikayesiyle şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. İşte 1. bölüm Yıldızlar Bana Uzak tekrar izleme seçeneği...

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ TEKRAR İZLEME LİNKİ

Yıldızlar Bana Uzak dizisi 1. bölümü 31 Aralık 2023 Pazar saat 20:00'da yayınlandı. Aşağıdaki linkten dizinin ilk bölüm tekrarını izleyebilirsiniz.

YILDIZLAR BANA UZAK 1. BÖLÜM TEKRAR YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

▶️ Yıldızlar Bana Uzak 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

KONUSU

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için…

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

KARAKTERLER

Furkan Andıç (Kadir), Burcu Kıratlı (Aslı), Murat Daltaban (Orhan), Rami Narin (Han), Elifcan Ongurlar (Doğa), Evrim Doğan (Melike), İnanç Konukçu (Murat), Goncagül Sunar (Sırma), Yaprak Medine (Kumru), Baran Can Eraslan (Samet), Ela Yörüklü (Zuhal), Önder Selen (Halil), Deniz Atam (Mutlu), Mustafa Enis Bilir (Deniz) ve Gürkan Uygun (Yahya).

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