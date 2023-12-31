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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları kimler? 2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, izleyicilerini büyük bir heyecanla bekliyor. 31 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarında gerçekleşecek olan özel bölüm, unutulmaz sahne performansları, ünlü konuklar ve jüri heyecanıyla dolu olacak. Bu özel programda sahne alacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi birbirinden başarılı ve tanınmış isimler bulunuyor. İşte detaylar.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 20:16 Güncelleme 01 Ocak 2024, 01:10
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı konukları kimler? 2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanırken, eğlenceli sohbetler, sürprizler ve müzik dolu anlarla dolup taşacak.

Yılbaşı gecesine renk katacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu yer alacak. Ayrıca Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan ile Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi birbirinden başarılı isimler, geceye renk katacak konuklar arasında.

2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Yarışmanın çekimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Maltepe stüdyolarında gerçekleştirdi.

SÜRPRİZ İSİMLER

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç'ın da sahne alacağı iddia ediliyor.

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