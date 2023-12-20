Survivor 2024 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor All Star 2024 kadrosunda kimler var? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunu duyururken, izleyicilere sürpriz isimleri müjdeledi. Kıran kırana geçen mücadeleler, çekişmeler ve unutulmaz anlar için izleyicilerin ekran başına kilitleyecek olan bu sezon, Survivor severlere büyük bir heyecan vaat ediyor.

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Acun Ilıcalı'nın sunumuyla Türkiye'nin popüler yarışmalarından biri olan Survivor All Star 2024, 1 Ocak 2024 tarihinde TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bu yılki sezonunun heyecanı daha başlamadan sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.