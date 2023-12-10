Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 10 Aralık 2023 ATV yayın akışı: Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta yeni bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık 2023 ATV yayın akışında yer almıyor. Hal böyle olunca programın takipçileri nedenini araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında ''Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYIN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
10 Aralık 2023 ATV yayın akışı;
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Altın Kafes
15:45 Safir
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Altın Kafes
22:45 Altın Kafes
01:45 Altın Kafes
04:45 Bir Küçük Gün Işığı
Yayın akışına göre Kim Milyoner Olmak İster programı bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Altın Kafes adlı yeni dizi yayınlanacak.