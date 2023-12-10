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Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 10 Aralık 2023 ATV yayın akışı: Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?

ATV'nin fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster her Pazar yeni bölümüyle ekrana geliyor. Ancak 10 Aralık 2023 ATV yayın akışında yer almaması izleyicileri meraklandırdı. Peki Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster yayın tarihi mi değişti?

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Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 16:02 Güncelleme 10 Aralık 2023, 16:03
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? 10 Aralık 2023 ATV yayın akışı: Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her hafta yeni bölümü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 10 Aralık 2023 ATV yayın akışında yer almıyor. Hal böyle olunca programın takipçileri nedenini araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında ''Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yok mu, neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYIN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

10 Aralık 2023 ATV yayın akışı;

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Altın Kafes

15:45 Safir

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Altın Kafes

22:45 Altın Kafes

01:45 Altın Kafes

04:45 Bir Küçük Gün Işığı

Yayın akışına göre Kim Milyoner Olmak İster programı bu akşam yayınlanmayacak. Yerine saat 20:00'da Altın Kafes adlı yeni dizi yayınlanacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YAYIN TARİHİ Mİ DEĞİŞTİ, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kim Milyoner Olmak İster'in hangi gün yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı belli olur olmaz gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

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