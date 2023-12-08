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Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 10 altın bileziği, çeyrek altını alan isim...

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline gelindi. Her hafta 5 gelinin yarıştığı programda Cuma günleri en düşük puanı toplayan yarışmacı eleniyor. Peki 8 Aralık 2023 puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 14:43 Güncelleme 08 Aralık 2023, 14:44
Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 10 altın bileziği, çeyrek altını alan isim...

Nursel Ergin'in sunumuyla yemek yarışma programı Gelini Mutfakta, hafta içi her gün ekrana geliyor. Gözler Cuma gününe çevrildi. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 altın bileziği alacak. Bir isim de elenecek. Peki Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu açıklandı mı? Gelini Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 8 ARALIK 2023 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar belli olur olmaz haftanın finalinde çeyrek altını kazanan isim belli olacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

Geçtiğimiz hafta ise 10 altın bileziği alan isim Aleyna olmuştu. Bir önceki gün ise kazanan isim Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde eleme heyecanı yaşandı ve elenen gelin adayı programın sonunda açıklanacak.

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