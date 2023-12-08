Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 10 altın bileziği, çeyrek altını alan isim...

Nursel Ergin'in sunumuyla yemek yarışma programı Gelini Mutfakta, hafta içi her gün ekrana geliyor. Gözler Cuma gününe çevrildi. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 altın bileziği alacak. Bir isim de elenecek. Peki Gelini Mutfakta 8 Aralık 2023 puan durumu açıklandı mı? Gelini Mutfakta bu haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?