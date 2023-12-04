GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, bugün kim kazandı? 4 Aralık 2023 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

4 Aralık 2023 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı saat 13:00'te başlıyor. Geçtiğimiz haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi Aleyna oldu. Gelinim Mutfakta'da elenen isim ise Melek oldu. Gözler bu kez yeni haftaya çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı, bugün kim kazandı?
4 ARALIK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Puan durumu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.
GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACI İREM ÖZBALCI KİMDİR?
Gelinim Mutfakta'nın 1271. bölümde yarışmaya katılan 254. haftasının yarışmacısı belli oldu! İşte yeni yarışmacı: Gelin İrem Özbalcı, kaynana Asiye Titiz.
1995 doğumlu İrem Özbalcı aslen Manisalıdır. Balcı, 2 aylık evli olduğunu ve muhasebeci olduğunu söyledi. Manisa'da yaşayan İrem Özbalcı, şu an çalışmıyor.