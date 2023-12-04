GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, bugün kim kazandı? 4 Aralık 2023 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu

4 Aralık 2023 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışma programı saat 13:00'te başlıyor. Geçtiğimiz haftanın birincisi ve 10 bileziğin sahibi Aleyna oldu. Gelinim Mutfakta'da elenen isim ise Melek oldu. Gözler bu kez yeni haftaya çevrildi. Peki Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı, bugün kim kazandı?