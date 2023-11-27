Yalı Çapkını yine tozu dumana kattı! Bebeği öğrenen Seyran’dan beklenmedik hamle! Çekimler ortaya çıktı! Yeni bölümde...

Ancak, Seyran'ın Ferit'e karşı duyduğu nefretin giderek artması bekleniyor. Bu durum da dizinin atmosferini gerginleştirecek.

Gülgün anne, Seyran'ı geri dönmeye ikna etmeye çalışacak ve "Yalıya geri dön, kızım, her şeyi ben halledeceğim" diyerek destek verecek.

Ancak, Ferit'in üm çabalarına rağmen, Seyran'ın duygusal tepkileri izleyicileri şaşırtacak.

Okul sahnelerindeki çekimlerin sızmasıyla birlikte dizi karakterleri arasındaki gerilim zirveye çıkacak. Bu bölümde Ferit'in Seyran'ın onu affetmesi için her yolu denemesi bekleniyor.