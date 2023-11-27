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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 28 Kasım 2023 ATV | Kocası kuma getirdi! Pınar’ı ve 4 çocuğunu evden attılar!

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... 14 yaşındaki iki çocuğu kaçıran, kuzenlerle ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’nin önünde eşinden özür diledi! nazlı, Serdal’ı affedecek mi? İstanbul’dan Van’a Adem için mi kaçtı? Adem ilk kez konuşacak! 3 çocuğunu bırakıp Muhsin’e kaçtı Selin stüdyoya geliyor! Çocuklarını pilavcıya bıraktı, Sinem’in abisiyle kaçtı! Sinem canlı yayında! Evleneceği adam, nikaha 4 gün kala terk etti! Gelinliği askıda kaldı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 16:21 Güncelleme 28 Kasım 2023, 16:21
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 28 Kasım 2023 ATV | Kocası kuma getirdi! Pınar’ı ve 4 çocuğunu evden attılar!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

14 yaşındaki iki çocuğu kaçıran, kuzenlerle ilgili son dakika gelişmesi!

Tüm Türkiye'nin önünde eşinden özür diledi! Nazlı, Serdal'ı affedecek mi?

İstanbul'dan Van'a Adem için mi kaçtı? Adem ilk kez konuşacak!

3 çocuğunu bırakıp Muhsin'e kaçtı Selin stüdyoya geliyor!

Çocuklarını pilavcıya bıraktı, Sinem'in abisiyle kaçtı! Sinem canlı yayında!

Evleneceği adam, nikaha 4 gün kala terk etti! Gelinliği askıda kaldı!

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