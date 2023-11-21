Squid Game 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu 2023? Squid Game yeni sezon oyuncuları kimler? Konusu ne olacak?

Yönetmen Hwang'den İpuçları Yönetmen Hwang, 2. sezon için Gi-hun'un karakter evrimine dair ipuçları verdi. Entertainment Weekly ile yaptığı röportajda, Gi-hun'un insanlığının bazı anlarının birinci sezonda ortaya çıktığını ve belirli bir kritik noktaya gelebileceğini açıkladı. Bu, karakterin geleceğine dair heyecan verici sinyaller!

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?



Heyecan verici detaylarla dolu bu yeni sezon, 2023 Kasım ayında izleyiciyle buluşacak. Ancak, kesin yayın tarihi henüz belli değil. Netflix'in resmi internet sitesinde "Müjde: Yeni sezon yolda" ifadesi, bekleyişi daha da artırıyor.

Büyük Ödül: SQUİD GAME'İ KİM KAZANACAK?



SQUID GAME, izleyicilere heyecan dolu ve ölümcül bir rekabet sunuyor. Dizinin sonunda sadece bir yarışmacının galip geleceği unutulmamalı. Seong Gi-hun, büyük para ödülünü kazanmak için şansını zorlayan isim olmuştu.