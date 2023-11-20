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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 21 Kasım 2023 ATV | Dini nikah yaptı, tapusunu ve altınlarını verdi! Olga sahte gelin mi?

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... Fevzi’yle ilgili flaş gelişmeler Esra Erol’da! Cezaevinden itiraf mı geldi? Adliye koridorlarında neler yaşandı? Ceylan ve Salih boşandı mı? Karım, çocuklarımı da alıp evden kaçtı! Hayatlarından endişe ediyorum! Aç kaldı sokaklarda yattı! 21 yaşındaki Sezer annesini arıyor! Kocam aldatıyor, sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyor! 36 yıllık kocam beni bıraktı, evden attı! Kocamla barışmak istiyorum! Telefon geldi, “Kızınız doğurup, hastaneden kaçtı” dediler! Yeğenim, annesi Yıldız yüzünden 7 gün önce kayıplara karıştı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:27 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:28
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE – 21 Kasım 2023 ATV | Dini nikah yaptı, tapusunu ve altınlarını verdi! Olga sahte gelin mi?

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Fevzi'yle ilgili flaş gelişmeler Esra Erol'da! Cezaevinden itiraf mı geldi?

Adliye koridorlarında neler yaşandı? Ceylan ve Salih boşandı mı?

Karım, çocuklarımı da alıp evden kaçtı! Hayatlarından endişe ediyorum!

Aç kaldı sokaklarda yattı! 21 yaşındaki Sezer annesini arıyor!

Kocam aldatıyor, sözlü ve fiziksel şiddet uyguluyor! Boşanmak istiyorum!

36 yıllık kocam beni bıraktı, evden attı! Kocamla barışmak istiyorum!

Telefon geldi, "Kızınız doğurup, hastaneden kaçtı" dediler!

Yeğenim, annesi Yıldız yüzünden 7 gün önce kayıplara karıştı! Hayatından endişe ediyorum!

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