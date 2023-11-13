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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 15 Kasım 2023 ATV | Bu sefer kız tarafı kaçırdı! Burak’ı 16 yaşındaki kızın babası alıkoydu!

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... Gülbahar, Mustafa hesap sormaya stüdyoya geliyor! Hafta sonu iki aşık neler yaşadı? Dayısı bu aşka onay verdi mi? Nebiye Teyze’yi, evliliklerine ikna edebilecekler mi? Batuhan stüdyoda olacak! “Annem ve eşimden bıktım Afganistan’a kaçacağım” diyen Dursun geliyor! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 16:26 Güncelleme 15 Kasım 2023, 16:27
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 15 Kasım 2023 ATV | Bu sefer kız tarafı kaçırdı! Burak’ı 16 yaşındaki kızın babası alıkoydu!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Gülbahar, Mustafa hesap sormaya stüdyoya geliyor!

Hafta sonu iki aşık neler yaşadı? Dayısı bu aşka onay verdi mi?

Nebiye Teyze'yi, evliliklerine ikna edebilecekler mi? Batuhan stüdyoda olacak!

"Annem ve eşimden bıktım Afganistan'a kaçacağım" diyen Dursun geliyor!

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