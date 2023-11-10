YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm full, HD, kesintisiz izle! 45. bölümde neler oldu?

Yalı Çapkını dizisinin beklenen yeni bölümü 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlandı. Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolünde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. İşte Yalı Çapkını 45. bölüm izleme yolu...
Yalı Çapkını dizisinin beklenen yeni bölümü 10 Kasım 2023 Cuma günü saat 20:00'da yayınlandı. Gerçek hikayeden diziye uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolünde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. İşte Yalı Çapkını 45. bölüm izleme yolu...
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM NASIL İZLENİR?
Yalı Çapkını 45. bölüm ile 10 Kasım 2023 Cuma günü izleyicisiyle buluştu. Diziyi izlemek isteyenler aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak kesintisiz izleme keyfine varabilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM ÖZETİ
Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler.
Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar.
Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.