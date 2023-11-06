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ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 6 Kasım 2023 ATV | Rüya nerede? Kiminle kaçtı? Sinan’ın büyük şüphesi!

Atv ekranlarının ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bugün yaşanan son dakika gelişmeleri... Rüya nerede? Kiminle kaçtı? Sinan’ın büyük şüphesi! Serkan Kapaklı’yı birbirine kattı! o görüntüler Esra Erol’da! Birçok kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ömer canlı yayında! Kızım kendinden 21 yaş büyük Ramazan’a kaçtı! Ümmühan Teyze’nin feryadı! Hepsi ve daha fazlası ATV ekranlarında Esra Erol'da programında...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 16:00 Güncelleme 06 Kasım 2023, 16:00
ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE - 6 Kasım 2023 ATV | Rüya nerede? Kiminle kaçtı? Sinan’ın büyük şüphesi!

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE

Rüya nerede? Kiminle kaçtı? Sinan'ın büyük şüphesi!

Serkan Kapaklı'yı birbirine kattı! o görüntüler Esra Erol'da!

Birçok kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ömer canlı yayında!

Kızım kendinden 21 yaş büyük Ramazan'a kaçtı! Ümmühan Teyze'nin feryadı!

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