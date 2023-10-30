Yemekteyiz Yusuf Demir kimdir? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yusuf Demir Instagram hesabı nedir?

Yemekteyiz Yusuf kimdir en sık aratılanlar arasında yer alıyor. n Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Demir hakkındaki detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...
Yemekteyiz Yusuf kimdir en sık aratılanlar arasında yer alıyor. n Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf Demir hakkındaki detayları sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...
YEMEKTEYİZ YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, programda kendisini tanıtarak 27 yaşında olduğunu ifade etti. Evli olduğunu belirten Yusuf Demir, aslen Bayburtlu olduğunu paylaştı. Kendi deyimiyle bir gurme olan Yusuf, restoranları dolaşarak farklı dünya mutfaklarına ilgi gösteriyor ve bu konuda deneyim kazanıyor.
Ayrıca, müzikle ilgilendiğini dile getirerek çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi. Yarışmacını instagram hesabı bilinmiyor.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
Hülya Şahin
Yeşim Bayat
Atakan Güre
Aygül Ceylan