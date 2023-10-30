Yemekteyiz Yusuf Demir kimdir? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yusuf Demir Instagram hesabı nedir?

YEMEKTEYİZ YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, programda kendisini tanıtarak 27 yaşında olduğunu ifade etti. Evli olduğunu belirten Yusuf Demir, aslen Bayburtlu olduğunu paylaştı. Kendi deyimiyle bir gurme olan Yusuf, restoranları dolaşarak farklı dünya mutfaklarına ilgi gösteriyor ve bu konuda deneyim kazanıyor.