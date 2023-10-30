Yemekteyiz Aygül Ceylan kimdir? 30 Ekim 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aygül Ceylan Instagram hesabı var mı?

TV8 kanalının sevilen programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," yeni bir haftayla ekranlara döndü ve bu haftanın yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri Aygül Ceylan oldu. İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ AYGÜL CEYLAN KİMDİR?

Bugün rakiplerinin karşısına çıkacak olan Aygül Ceylan, sosyal medyada fenomen. 50 binden fazla takipçisi var. Hayatından birçok anı paylaşarak sosyal medyada yayınlıyor. Instagram'ın yanı sıra Tiktok'ta da oldukça aktif. Kendisinden beklentiler oldukça yüksek. Yeşim'in yemeklerini beğenmediğini öyle sözlerle tarif etti ki herkesin ağzı açık kaldı. Güzel yarışmacı, rakibini; "Tüm yemekleriniz fiyasko. Sizi alan kocaya acıyorum" sözleriyle eleştirdi.