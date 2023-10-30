ÖMER 29. bölüm canlı izle! 30 Ekim 2023 Star TV canlı yayın ekranı ile Ömer 29. yeni bölüm izle! Youtube, Star TV canlı...

Ömer dizisinin 30 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 29. bölümü, izleyiciler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu son bölümde neler yaşandığı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer , bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir.

Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz.