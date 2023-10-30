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ÖMER 29. bölüm canlı izle! 30 Ekim 2023 Star TV canlı yayın ekranı ile Ömer 29. yeni bölüm izle! Youtube, Star TV canlı...

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, büyük bir oyuncu kadrosu ve etkileyici bir hikayeyle yeni sezonunda da izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Özellikle dizinin 29. bölümü, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Diziye olan bu büyük ilgi, "Ömer 29. bölümü izle," "Ömer yeni bölüm izle," ve "Ömer dizisi Star TV izle" gibi arama terimlerinin sıkça kullanılmasına neden oluyor. İşte Ömer 29. bölümü...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 19:28 Güncelleme 30 Ekim 2023, 19:28
ÖMER 29. bölüm canlı izle! 30 Ekim 2023 Star TV canlı yayın ekranı ile Ömer 29. yeni bölüm izle! Youtube, Star TV canlı...

Ömer dizisinin 30 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 29. bölümü, izleyiciler arasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu son bölümde neler yaşandığı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

ÖMER DİZİSİ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer, bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir.

Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz.

Bu sırada anne babasının yaşadığı sorunlardan etkilenen Eda ise savunmasız bir halde büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerlemektedir.

Ömer ve Gamze Vicdan'ın yarattığı depremden ailelerini korumaya çalışırken, yaşadığı acılardan Tahir'i ve ailesini sorumlu tutan Vicdan, Tahir'in Şükran'la arasındaki bağı tamamen koparacak bir hamle hazırlığındadır.

ÖMER 29. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler adresinden izleyebilirsiniz.

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