Ballon d’Or 2023 ödül töreni CANLI İZLE! Tivibu Spor Youtube Ballon d’Or 2023 ÖDÜLLERİ CANLI YAYIN linki! Tivibu Spor full HD, 4K, tek parça, şifresiz...

Ballon d'OR canlı yayın izle hakkında araştırmalar hızlandı. Son Dünya Kupası şamiyonu Lionel Messi listede yer alırken, Cristiano Ronaldo ise listeye dahil edilmedi. Peki, Ballon d'OR kazananı kim? İşte detaylar...

CRISTIANO RONALDO LİSTEDE YOK

Öte yandan Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Lionel Messi de aday listesinde yer alırken, Cristiano Ronaldo ise Ballon d'Or ödülünde aday listesinde alınmadı.

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SON SAHİBİ BENZEMA

Geçen sezon Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu. Benzema, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.