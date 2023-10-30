Ballon d’Or 2023 ödül töreni CANLI İZLE! Tivibu Spor Youtube Ballon d’Or 2023 ÖDÜLLERİ CANLI YAYIN linki! Tivibu Spor full HD, 4K, tek parça, şifresiz...

Ballon d'OR canlı yayın izle hakkında araştırmalar hızlandı. Son Dünya Kupası şamiyonu Lionel Messi listede yer alırken, Cristiano Ronaldo ise listeye dahil edilmedi. Peki, Ballon d'OR kazananı kim? İşte detaylar...
Ballon d'OR canlı yayın izle hakkında araştırmalar hızlandı. Son Dünya Kupası şamiyonu Lionel Messi listede yer alırken, Cristiano Ronaldo ise listeye dahil edilmedi. Peki, Ballon d'OR kazananı kim? İşte detaylar...
CRISTIANO RONALDO LİSTEDE YOK
Öte yandan Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Lionel Messi de aday listesinde yer alırken, Cristiano Ronaldo ise Ballon d'Or ödülünde aday listesinde alınmadı.
BALLON D'OR 2023 ÖDÜL TÖRENİ TİVİBU SPOR YOUTUBE CANLI YAYIN İZLE
SON SAHİBİ BENZEMA
Geçen sezon Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu. Benzema, tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?
Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Théâtre du Châtelet'de düzenlenecek. Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
2023 BALLON D'OR ADAYLARI
Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)
Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)
İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)
André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)
Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)
Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)
Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)
Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
Martin degaard (Norveç, Arsenal)
Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)
Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)
Rodri (İspanya, Manchester City)
Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)
Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)
Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)
Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)
Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)
Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)
Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)
Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)
Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)
Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)
Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)