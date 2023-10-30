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ATV Safir 9. bölüm canlı izle! 30 Ekim 2023 ATV canlı yayın ekranı ile SAFİR 9. BÖLÜM tek parça, full HD, 4K, canlı yayın izle linki

ATV'nin popüler dizisi Safir, 30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı izleyicileriyle dokunaklı hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla buluşuyor. Dizide, başrolleri paylaşan Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İlhan Şen, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş gibi önemli isimler, dram türündeki bu yapımın duygusal sahneleriyle seyircileri etkilemeye devam ediyor. Yeni bölümde, karakterler arasındaki gerilim ve tehlike daha da artıyor. Vural'ın Ateş'e yönelik tehlikeli planları, diziye heyecan katarken, Gülfem'in bu olaylar karşısındaki kararlı tavrı merak uyandırıyor. Safir 9. bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Safir dizisi 9. bölümü...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 19:54 Güncelleme 30 Ekim 2023, 19:54
ATV Safir 9. bölüm canlı izle! 30 Ekim 2023 ATV canlı yayın ekranı ile SAFİR 9. BÖLÜM tek parça, full HD, 4K, canlı yayın izle linki

Dizinin takipçileri, 30 Ekim'deki yeni bölümü izlemek için arama motorlarında "ATV Safir 9. bölüm 30 Ekim tek parça, full HD, 4K, kesintisiz, anlık, şifresiz izle" gibi aramalar yapmaya başladı. İşte Safir 9. bölümü...

SAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV'nin sevilen dizisi Safir her pazartesi saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

SAFİR 9. BÖLÜM ATV CANLI İZLE

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9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir.

Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak. Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir? Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

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