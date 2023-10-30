Alparslan Büyük Selçuklu 60. bölüm izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! Youtube, tek parça, kesintisiz, full HD...

Başrollerde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin son bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ve dizinin yeni bölümü hakkında tüm merak edilenler...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM LİNKİ

30 Ekim 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Alparslan ve Selçuklu Devleti Ani'yi fethederek Anadolu yolundaki en büyük engeli kaldırmış ve Anadolu üzerindeki faaliyetlerini daha da arttırmıştır.

Bizans'ın kale ve şehirlerini teker teker alan Alparslan, yürüyüşünü sürdürürken Mısır vezirinden gelen davet ile İslam birliğini sağlamak ve adaleti tesis etmek üzere Mısır seferi için yola koyulmuştur.