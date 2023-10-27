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YALI ÇAPKINI 43.BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm izle, tek parça HD izle

Sevilen dizi yapımlarından biri olan "Yalı Çapkını," 27 Ekim 2023 Cuma akşamı izleyicileriyle buluştu. Dizinin 43. bölümü, izleyicileri heyecanlandıran gelişmelerle dolu oldu. Dizi severler, son bölümde yaşanan olayların ardından detaylar merak edildi. İşte son bölüm izleme ekranı...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 23:58 Güncelleme 28 Ekim 2023, 00:02
YALI ÇAPKINI 43.BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm izle, tek parça HD izle

Yalı Çapkını'nın 43. bölümü, bu merakları gidermek ve izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizinin önceki bölümlerindeki çarpıcı anlar,aile içi çatışmalar ve gizemli sırlar izleyicileri ekrana bağlamıştı. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 43. BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI İZLE 📺

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM (43. BÖLÜM) ÖZETİ

Sorumsuzluklarıyla ailesini, en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine karar verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez.

Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar.

İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.

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